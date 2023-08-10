إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان التربية والعلم

منح رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الخميس، خلال موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج، الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان التربية والعلم، عملا بمجلة الأوسمة، لعدد من المسؤولين بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي اعترافا لهم بما بذلوه لإعلاء قيم العلم والمعرفة في تونس ولما بذلوه على مدى مسيرتهم العلمية والمهنية.

وأحرز



الصنف الثاني



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