المهدية: تحويلات أبناء الجهة المقيمين بالخارج تناهز 10 ملايين دينار شهريا

تقدّر تحويلات التونسيين بالخارج أصيلي ولاية المهدية بـ 10 ملايين دينار شهريا، وفق ما أفاد به، المندوب الجهوي للتونسيين بالخارج بالمهدية محمد يوسف، اليوم الخميس، بمناسبة انعقاد الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تحت شعار "الكفاءات التونسية بالخارج مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأكّد يوسف أن جميع الإدارات ذات الصلة بالاستثمار وبعث المشاريع تشارك في هذه الندوة بهدف تذليل الصعوبات أمام الراغبين في الاستثمار من أبناء الجهة في الخارج والذين يمثلون حوالي 10 بالمائة من جملة التونسيين المهاجرين، و30 بالمائة من التونسيين في ايطاليا.

من جهته، قال المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، منير القربي، في تصريح إعلامي، إن المشكل الأهم على مستوى استثمار التونسيين بالخارج في أرض الوطن يتعلّق بـ"الاتصال"، وخلق طرق ناجعة للتواصل معهم قصد الإجابة على كل استفساراتهم وحل جميع العراقيل والمشاكل خاصة منها الإدارية، وإطلاعهم على مختلف الحوافز والتشجيعات المرصودة في مجال إحداث المشاريع.

ولفت، في هذا الصدد، إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على تطوير خطة اتصالية على مستوى البوابة الالكترونية الخاصة بالتونسيين بالخارج من شأنها أن تكون المرشد والموجه لجميع الراغبين في الاستثمار وطنه الأم، مشيرا إلى أن ديوان التونسيين بالخارج له 57 ملحقا اجتماعية في جل البعثات الدبلوماسية التونسية والذين يمكن التواصل معهم للإجابة على كل الاستفسارات.



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وأبرز أن الندوات الجهوية للتونسيين بالخارج ستشفع بتقارير جهوية ترفع إلى المركز للنظر في مختلف العراقيل الموجودة وايجاد الحلول الكفيلة بحلها، لافتا إلى أن الحكومة تبحث عن حلول لتسهيل عودة التونسيين بالخارج في العطلة الصيفية وخارجها من خلال التخفيض في تذاكر السفر عبر الناقلة الوطنية، وفق تأكيده.