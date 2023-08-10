سيدي بوزيد: الاحتفاظ بسائق شاحنة لنقل العاملات الفلاحيات على خلفية وفاة عاملة إثر سقوطها من الصندوق الخلفي للشاحنة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بسائق شاحنة خفيفة مخصّصة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي على خلفية وفاة إحدى العاملات في مجال جمع اللوز إثر سقوطها من الصندوق الخلفي للشاحنة على سطح المعبد، حسب المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي.



وأوضح غنيمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه بإحالة المحضر الى النيابة العمومية أصدرت في شأن السائق المذكور بطاقة إيداع بالسجن على ذمة المجلس الجناحي من أجل القتل على وجه الخطا اثر حادث مرور والمقترن بعدم إجراء الفحص الفني ونقل أشخاص على عربة غير مهيأة لذلك.