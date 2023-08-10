سعيد في يوم العلم: الاستشارة الوطنية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم ستنطلق يوم 15 سبتمبر 2023

أفاد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الخميس، خلال موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج، أن الاستشارة الوطنية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تم إنشاؤه بمقتضى دستور جويلية 2022 وتم الإعلان عنها منذ مدة، ستنطلق يوم 15 سبتمبر 2023 ليتم على إثرها وضع قانون يتعلق بهذه المؤسسة الدستورية الجديدة



وأضاف في كلمة بثتها القناة الوطنية الأولى مباشرة ، "ان التعليم حق أساسي كالماء والهواء ولكن لا يكفي التنصيص على هذا الحق في النصوص القانونية وفي البيانات ولكن يجب توفير الشروط المادية التي تكفل للجميع هذا الحق في الواقع لذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في دستور 25 جويلية 2022 " مشددا " إننا نخوض اليوم حرب تحرير وطني ولا أخال أن كل أفراد الأسرة التعليمية إلا منخرطون في هذه الحرب التي سنخوضها دون هوادة





وأكد رئيس الجمهورية على صعيد آخر أن التلاميذ والطلبة أمانة بين أيدي المعلمين والأساتذة ولا يمكن القبول مستقبلا بما حصل في السنوات الماضية من حجب للأعداد ولا بأن يتحول التلاميذ إلى رهائن موضحا أن ورقة الامتحان قانونيا هي ملك للمؤسسة التعليميةواعتبر أن مطالب المعلمين والأساتذة مشروعة لا ريب في ذلك لكن الانخراط في معركة تحرير الوطن هو الواجب المقدس المحمول على الجميعوشدّد قائلا "إن الثروة الحقيقية التي لن تنضب في تونس هي الثروة البشرية ومن دواعي الاعتزاز أن عديد الكفاءات التونسية في عديد الاختصاصات تسعى عديد الدول حتى تلك الأكثر تقدما إلى استقطابها والمسؤولية تقتضي لا رفض التعاون مع هذه الدول بل إيجاد الوسائل وتوفير الظروف الملائمة حتى يستفيد منها وطننا أيضاواستدرك قائلا " إلا أن الاعتزاز بثروتنا الوطنية لايجب أن يحجب عديد المشاكل والصعوبات التي يواجهها قطاع التربية والتعليم على غرار البنية التحتية ومناهج التعليم والانقطاع المبكر عن الدراسة وغيرها حتى ارتفعت نسبة الأمية في وطننا وبلغ عدد الأميين ما يناهز مليوني شخص" مؤكدا أن هذا الوضع غير مقبول على أي مقياس من المقاييس ولا يمكن أن يستمر في دولة راهنت على التعليم مباشرة بعد الاستقلالوأكد قائلا أنه "للاسف تسللت السياسة لا للارتقاء بالتعليم ولكن لخلق توازنات سياسية داخل المجتمع منذ سنوات 70 من القرن الماضي، فحذفت عديد المحاور في بعض المواد وتوالت سياسات الاصلاح وما كانت إصلاحا بريئا وتوالت التجارب في المواد وفي العطل والضوارب وفي جداول الأوقات وكأن الناشئة حقلا يفعل فيه أي مسؤول ما يترآى له وما يشاء".وأضاف " أن من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب ضرب المرفق العمومي للتعليم وليست هناك حاجة لاحصائيات من مؤسسات البحث والإحصاء لمعرفة خريطة الفقر في تونس إذ يكفي النظر لنسب النجاح في الامتحانات الوطنية" .وتوقف الرئيس بالمناسبة عند الذكاء الاصطناعي قائلا أن فيه بالتأكيد ذكاء ولكن هو في جوهره اغتيال للفكر البشري وليس من الغريب أو من قبيل الصدفة أن يكون الأمين العام للأٍّمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد صرح مؤخرا بأن الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية يمكن أن تتسبب في مستويات مرعبة من الموت والدمار وتفشي الصدمات والضرر النفسي العميق.