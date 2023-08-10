الميناء التجاري بجرجيس يستقبل رابع رحلة قادمة من مرسيليا بفرنسا ويؤمن بعد ظهر اليوم أوّل رحلة مغادرة نحوها

استقبل الميناء التجاري بجرجيس من ولاية مدنين، صباح اليوم الخميس، رابع رحلة للمسافرين قادمة من مرسيليا بفرنسا خلال هذا الموسم وعلى متنها 850 مسافرا و445 سيارة، وسيشهد بعد الظهر تأمين أول رحلة مغادرة لباخرة قرطاج نحو مرسيليا أيضاوعلى متنها 1217 مسافرا و365 سيارة، وفق مدير الميناء أنيس الزناد.



ولتأمين سلاسة العبور وتنظيم الحركة اتّخذت إدارة الميناء ومصالح الشركة التونسية للملاحة عدّة إجراءات تنظيميّة على غرار فتح باب التسجيل منذ الساعة التاسعة ونصف صباحا وإلى غاية الواحدة بعد الزوال بالمأوى الخارجي للميناء والذي خصّصته لربوض السيارات التي استوفت عملية تسجيلها الى حين فتح باب الدخول الى الميناء.

وقرّرت إدارة الميناء، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته بالمناسبة، اعتماد الباب الغربي لدخول السيارات المعنية بالتسجيل والمغادرة نحو مرسيليا وذلك في اطار تنظيم حركة الجولان بالفضاء المينائي وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين في الميناء.



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ووضعت إدارة الميناء على ذمة عملية التسجيل 4 مكاتب بالمآوي الخارجية، وركّزت خياما تقي المسافرين من حرارة الشمس، مع اعتماد إستراتيجية تنظيمية في تسيير العمل من خلال تزامن معالجة عمليات المغادرة مع اقتراب استكمال اجراءات قبول المسافرين القادمين من مرسيليا بتنسيق مشترك أمني وديواني من أجل تامين عملية المغادرة دون تأخير، وفق أنيس الزناد.

ومن المبرمج أن يؤمن الميناء التجاري بجرجيس رحلتين بين قدوم ومغادرة، الاولى يوم 28 اوت الجاري والثانية يوم 16 سبتمبر المقبل ينهي بها برنامج رحلاته لهذه الصائفة والتي بلغت 9 رحلات منها 3 رحلات مغادرة.