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تطاوين: تدعيم الجهة بكميات إضافية من الفرينة وتنفيذ زيارات تفقدية مكثّفة للمخابز المصنّفة يساهم في التخفيف من أزمة الخبز

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 14:48 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تدعمت المخابز المصنّفة بولاية تطاوين بكميّات إضافية من الفرينة المدعّمة، كما خضعت في الفترة الأخيرة إلى حملات مراقبة مكثّفة، ما ساهم في التخفيف من أزمة الخبز التي طالت مدّتها بالجهة، حسب عدد من أصحاب المخابز.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بتطاوين، صالح عزوز، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخابز المصنفة تحصّلت خلال الايام التسعة الاولى من الشهر الجاري (الى غاية امس الاربعاء) على 4005 قنطارات من الفرينة المدعمة، أي حوالي 41 بالمائة من إجمالي الحصص الشهرية، إضافة الى دعم استثنئائي بـ234 قنطارا اضافية لمعتمديات غمراسن والبئر الاحمر ورمادة.
وأشار إلى أن الحملات المشتركة مع المصالح الأمنية، من 30 جويلية الماضي الى غاية يوم أمس، شملت تنفيذ 400 زيارة تفقّد أفضت إلى رفع 59 مخالفة منها 28 مخالفة في قطاع المخابز، وحجز 2.1 طنّا من الفرينة المدعّمة و2.810 أطنان من مشتقات الحبوب المدعّمة (كسكسي وعجين)، و350 كلغ من السكر السائب، فيما سجلت بقية المخالفات في قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية وخاصة الترفيع في أسعار المياه المعدنية.


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