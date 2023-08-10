الهلال الاحمر التونسي يواصل تدخلاته على الحدود التونسية-الليبية لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء

يواصل الهلال الاحمر التونسي عبر مكتبه الجهوي بولاية مدنين والمحلي ببن قردان تدخلاته لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء العالقين على الحدود التونسية الليبية من الجانبين الايمن والايسر لمعبر راس جدير، وذلك من خلال توفير الإعاشة والإحاطة الصحية لمستحقيها عبر خيمة تم تركيزها للغرض، وفق رئيس الهيئة الجهوية للهلال الاحمر التونسي بمدنين منير كسيكسي.



وأضاف كسيكسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمّ وضع كل الامكانات البشرية واللوجستية على عين المكان للتدخل عند الحاجة، او لنقل الحالات الاستعجاليّة الى المستشفيات الجهوية إما بمدنين أو ببن قردان، وخاصة منها حالات الولادة او الحالات التي تتطلب اقامة بالمستشفى، وايواؤها بعد ذلك في فضاءات مناسبة خارج المنطقة الحدودية تتوفر على كل المرافق.





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وأشار إلى أنّه تمّ تمكين العديد من هؤلاء المهاجرين الذين وفدوا من ليبيا من التواصل مع عائلاتهم في بلدانهم الاصلية في اطار الحفاظ على الروابط العائلية وطمأنة عائلاتهم، مؤكدا "تضافر جهود متطوعي الهلال الاحمر والوحدات الامنية والعسكرية من أجل الاحاطة بالمهاجرين وتقديم ما يستحقونه من غذاء ورعاية صحيّة في اطار حماية الذات البشرية وتكريسا للبعد الانساني الذي تحرص بلادنا على تجسيده فعلا وممارسة"، حسب تعبيره.