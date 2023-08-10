الخطوط الجوية التونسية تعلن عن اطلاق نسخة جديدة لموقعها الرسمي

وتتيح المنصة الجديدة للزائرين معلومات على غرار العروض التي تقدمها الناقلة واختيار التسعيرة وعملة الدفع والكشف التلقائي عن دول الاتصال، فضلا عن تكييف الموقع وفقا للدولة التي يقع اختيارها، ومدى توفر الأسعار المطلوبة و اختيار الوجهة بحسب ميزانية المسافر.وسيتمكن الركاب، بحسب ذات المصدر، من تتبع رحلاتهم وتعديل تذاكرهم وإكمال عملية تسجيل الوصول عبر الإنترنت.وتمت إعادة تصميم الموقع الإلكتروني للاستخدام بما في ذلك جميع الوسائط وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكي.وتطمح الشركة عبر هته المنصة الى تسريع رقمنة خدماتها بالإضافة إلى تجديد أسطولها، من خلال الاستحواذ على 5 طائرات (بين 2021 و 2023) واستخدام تأجير 4 طائرات أخرى على المدى الطويل (بين ماي واوت 2023).