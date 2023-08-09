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باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع البرازيلي نيمار ب150 مليون يورو

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 19:12 قراءة: 0 د, 39 ث
      
افادت تقارير اعلامية اسبانية اليوم الاربعاء بأن نادي باريس سان جيرمان قد حدد مبلغ 150 مليون يورو للتفريط في مهاجمه البرازيلي نيمار.
وارتبط نيمار بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف، كما ارتبط بالانتقال إلى أحد أندية البطولة الأمريكية أو البطولة السعودية باعتبار ان لاعب برشلونة السابق لم يحصل حتى الآن على موافقة تشافي بالعودة إلى البارسا.
ويريد باريس سان جيرمان الاستفادة من بيع نيمار لكن يبدو السعر الذي حدده لبيع البرازيلي غير منطقي نظرا لرغبة الفريق منذ فترة في التخلص منه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اللاعب صاحب الـ31 عاما يحصل على راتب كبير للغاية ولديه سجل إصابات مقلق مما يجعل تمسك النادي الفرنسي ببيعه بمبلغ كبير غير منطقي.
...

وارتبط نيمار بالعودة إلى برشلونة في عدد من المرات هذا الصيف لكن إذا تمسك باريس بمطالبه وتقييماته فسيكون من المستحيل إعادته إلى النادي الكاتالوني.


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