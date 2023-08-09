تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج والاستعدادات للدورة 15 من المهرجان الدولي الصيفي بقبلي

خصصت الندوة الصحفية التي نظمتها اليوم الهيئة المديرة للمهرجان الدولي الصيفي بقبلي بمقر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 15 لهذه التظاهرة التي ستلتئم من 12 الى 23 اوت الجاري واستعراض اخر الاستعدادات لانجاح هذا المهرجان

واوضح المندوب الجهوي للشؤون الثقافية نصر الدين الشابي خلال هذه الندوة ان المهرجان الدولي الصيفي بقبلي هو المتنفس الوحيد لاهالي الجهة مشيرا الى ان الهيئة المديرة لهذه التظاهرة اجتهدت لتقديم برنامج استثنائي ومتميز للدورة 15 راعت فيه ميولات ورغبات مختلف الشرائح العمرية حيث ستوجد سهرات للمراة واخرى للطفل اضافة الى سهرات في الموسيقى الشبابية واخرى موجهة للعائلات وكبار السن .

وفي ذات الاطار اكد نصر الدين الشابي انه تم خلال هذه الدورة اختيار فضاء الكشافة المحاذي لدار الشباب بقبلي لاحتضان كافة العروض نظرا لتوفره على الحد الادنى من شروط السلامة والامن مثمنا مجهودات مختلف المتدخلين من سلطات جهوية وامنية وبلدية قبلي اضافة الى مصالح الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في تهيئة هذا الفضاء ليحتضن سهرات المهرجان في افضل الظروف

كما اشار المندوب الجهوي للشؤون الثقافية الى ثراء برنامج الدورة 15 التي ستفتتح بسهرة في الفن الشعبي يؤمنها وليد الصالحي لتخصص سهرة يوم 13 اوت للاحتفال بعيد المراة بعرض فني تحييه النجمة نبيهة كراولي مؤكدا ان بقية العروض ستجمع بين الفن الرابع عبر عرض مسرحي لكريم الغربي فضلا عن سهرة في موسيقى الراب سيحييها بلطي في اختتام المهرجان الذي سيتضمن في برنامجه ايضا عروضا للاطفال والعائلات الي جانب عرض مستوحى من المنتوج الثقافي المحلي للجهة تحت عنوان "الخلالة" وهي سهرة تجمع بين الغناء البدوي والفلكلور الشعبي لهذه الربوع