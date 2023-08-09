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القصرين: تواصل أشغال تهيئة وتجهيز البئر العميقة التعويضيّة الثانية بهنشير العسل بسبيطلة من أجل تزويد أكثر من 500 عائلة بمياه الشرب

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 22:04 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تتواصل حاليا أشغال تهيئة وتجهيز البئر العميقة التعويضية الثانية بقرية هنشير العسل من عمادة القنة الراجعة بالنظر إلى معتمدية سبيطلة في ولاية القصرين، بكلفة جملية تقدّر بـ 537 ألف دينار على حساب المجلس الجهوي للولاية، والتي من المبرمج أن تزوّد أكثر من 500 عائلة بالماء الصالح للشرب، وفق معتمد سبيطلة حاتم الرياحي.
وأوضح الرياحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن البئر تتكوّن من محطة ضغط ومحطة إعادة ضغط، وتمتد قنواتها على طول 3 كيلومترات، وتبلغ قوة تدفّق مياهها 16 لترا في الثانية.
وبيّن الرياحي، في ذات الإطار، أن أشغال التهيئة والتجهيز انطلقت منذ 20 يوما ومن المؤمل أن تستكمل في المدة الزمنية المحددة لها والمقدرة بـ270 يوما (9 أشهر)، مشيرا إلى أن هذه البئر هي تعويضية للبئر العمومية الأولى المحدثة من سنوات بقرية هنشير العسل والتي قال إن مياهها لم تعد تكفي المتساكنين لاسيما القاطنين في المناطق البعيدة المرتفعة.
وكان عدد من متساكني قرية هنشير العسل طالبوا السلط الجهوية والمحلية المعنية، في مناسبات سابقة عبر مصدح (وات)، بضرورة التسريع في كهربة البئر العميقة التدعيمية الثانية المحفورة منذ سنة 2015 لتمكين المتساكنين القاطنين في المناطق المرتفعة من حقّهم في الماء وتجنيب بقية متساكني المناطق المنخفضة من الانقطاعات المتكرّرة لهذا المرفق الحيوي.
...

كما طالب المتساكنون بضرورة تعبيد المسلك الفلاحي المبرمج منذ سنوات بالمنطقة، والحدّ من الحفر العشوائي للآبار، وإحداث مناطق سقوية وسدود، وتجديد شبكة الكهرباء، وربطهم بالتيار الكهربائي ثلاثي الأطوار، في سبيل المساهمة في تطوير القطاع الفلاحي المتنوع بهنشير العسل، وتحويل هذه الربوع الخصبة الى قطب فلاحي كبير.


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