سيدي بوزيد: استعراض عدد من التجارب الرائدة في مجال حقوق المرأة خلال تظاهرة بعنوان "نساء بلادي نساء ونصف"

نظّمت الجمعية التونسية للطفولة والشباب، اليوم الاربعاء، تظاهرة بعنوان "نساء بلادي نساء ونصف"، تم خلالها استعراض عدد من التجارب الرائدة والناجحة التي قدمتها جمعيات ومنظّمات ناشطة في مجال حقوق المرأة في ولاية سيدي بوزيد.



وبيّنت ممثلة الجمعية التونسية للطفولة والشباب، إلهام ظاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه التظاهرة تنتظم في اطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، وخصّصت للاطلاع على مختلف المشاريع والبرامج المنجزة في مجال حقوق المرأة بالجهة ولمعرفة عدد من التجارب الناجحة التي يمكن للنساء أن تتخذنها نموذجا.

وتمثلت أهم فقرات التظاهرة في التعريف بالبرامج المخصصة لفائدة النساء من وزارة المرأة، وتقديم لمشروع دعم للاصغاء والتوجيه القانوني، ومحضنة الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتقديم لمشروع "شبكة القيادات النسائية"، والتعريف بدور الاتحاد الجهوي للمرأة بسيدي بوزيد في الحد من العنف ضد المرأة ودعمها، وما يوفره من دورات تكوينية في عدد من الاختصاصات، والتعريف بمشروع "المجامع النسوية للتنمية الفلاحية ودورها في النهوض بالاقتصاد التضامني الاجتماعي.



...



واختتمت التظاهرة بتكريم عدد من الجمعيات التي أنجزت مشاريع في مجال حقوق المرأة وكانت فاعلة على مستوى دعم النساء في مختلف المجالات.