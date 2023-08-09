Babnet

ندوة صحفية للاعلان عن برمجة الدورة 31 للمهرجان الصيفي بالمروج

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 15:33 قراءة: 1 د, 7 ث
      
عقدت جمعية مهرجان المروج الصيفي اليوم الأربعاء بمقر بلدية المروج ندوة صحفية للإعلان عن برنامج الدورة 31 لمهرجان المروج الصيفي والذي تنطلق فعالياته بعد غد الجمعة 11 أوت ويتواصل إلى غاية 23 من نفس الشهر .

وافاد رئيس جمعية المهرجان محمد أنيس البقلوطي إن الهيئة اجتهدت من اجل تنظيم دورة تستجيب لتطلعات أهالي المروج من حيث نوعية العروض المقترحة التي ستؤثث برنامج الدورة الجديدة وكذلك من حيث تنوع العروض وانفتاحها على انماط فنية وموسيقية مختلفة .

...

وبين البقلوطي ان تأخر الاعلان عن برنامج الدورة الجديدة للمهرجان يعود بالأساس الى عدة ضغوطات حاولت الهيئة جاهدة تذليلها بالإمكانيات المتوفرة والتي منها ما يعود إلى طبيعة الإجراءات المرتبطة بالتعاقد مع المتعهدين وأصحاب العروض وكذلك توفر الامكانيات المادية وانتظار مموارد الدعم والعروض المدعومة .

ويتضمن برنامج الدورة الجديدة للمهرجان التي سيحتضنها الفضاء المفتوح المحاذي لحديقة ميامي 12 عرضا تتوزع على عروض موسيقية للشباب واخرى مسرحية الى جانب عروض موجهة للأطفال وسهرات طربية وصوفية .

ويفتتح المهرجان بعرض كرنفالي بالدمى العملاقة يوم الجمعة 11 اوت لتنشيط شوارع المدينة ويختتم ب يوم 23 اوت بعرض الفنان مرتضى الفتيتي

ومن اهم السهرات التي ستؤثث سهرات المهرجان عرض مغني الراب جنجون يوم 14 اوت وكوكتال المحبة عمري للفن يوم 13 أوت وعرض جعفر القاسمي يوم 16 أوت وعرض تفريكة يوم 17 أوت وعرض رؤوف ماهر يوم 18 اوت وعرسمية الحثروبي يوم 19 أوت و زوار الحضرة لمرشد بوليلة 20 أوت .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271242


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 09 أوت 2023 | 22 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:57
19:20
16:11
12:32
05:31
03:53
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet31°
29° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
32°-22
31°-24
32°-24
31°-25
  • Avoirs en devises
    23405,3

  • (8 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38061 DT        1$ =3,08266 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 août)   669,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*