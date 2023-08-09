ندوة صحفية للاعلان عن برمجة الدورة 31 للمهرجان الصيفي بالمروج

عقدت جمعية مهرجان المروج الصيفي اليوم الأربعاء بمقر بلدية المروج ندوة صحفية للإعلان عن برنامج الدورة 31 لمهرجان المروج الصيفي والذي تنطلق فعالياته بعد غد الجمعة 11 أوت ويتواصل إلى غاية 23 من نفس الشهر .



وافاد رئيس جمعية المهرجان محمد أنيس البقلوطي إن الهيئة اجتهدت من اجل تنظيم دورة تستجيب لتطلعات أهالي المروج من حيث نوعية العروض المقترحة التي ستؤثث برنامج الدورة الجديدة وكذلك من حيث تنوع العروض وانفتاحها على انماط فنية وموسيقية مختلفة .





...



وبين البقلوطي ان تأخر الاعلان عن برنامج الدورة الجديدة للمهرجان يعود بالأساس الى عدة ضغوطات حاولت الهيئة جاهدة تذليلها بالإمكانيات المتوفرة والتي منها ما يعود إلى طبيعة الإجراءات المرتبطة بالتعاقد مع المتعهدين وأصحاب العروض وكذلك توفر الامكانيات المادية وانتظار مموارد الدعم والعروض المدعومة .



ويتضمن برنامج الدورة الجديدة للمهرجان التي سيحتضنها الفضاء المفتوح المحاذي لحديقة ميامي 12 عرضا تتوزع على عروض موسيقية للشباب واخرى مسرحية الى جانب عروض موجهة للأطفال وسهرات طربية وصوفية .



ويفتتح المهرجان بعرض كرنفالي بالدمى العملاقة يوم الجمعة 11 اوت لتنشيط شوارع المدينة ويختتم ب يوم 23 اوت بعرض الفنان مرتضى الفتيتي



ومن اهم السهرات التي ستؤثث سهرات المهرجان عرض مغني الراب جنجون يوم 14 اوت وكوكتال المحبة عمري للفن يوم 13 أوت وعرض جعفر القاسمي يوم 16 أوت وعرض تفريكة يوم 17 أوت وعرض رؤوف ماهر يوم 18 اوت وعرسمية الحثروبي يوم 19 أوت و زوار الحضرة لمرشد بوليلة 20 أوت .