تكوين 652 سجينة ضمن برنامج الإعداد للاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية

بلغ عدد السجينات المستفيدات من برنامج التكوين والتأهيل والإعداد للاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 652 سجينة وذلك على امتداد الخمس سنوات الأخيرة، وفق بيان نشرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.



وشملت تدخلات برنامج تكوين وتأهيل السجينات لإعدادهن للاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 09 مؤسسات سجنية تتمثّل في مركز إصلاح الفتيات بالمغيرة ببن عروس، والسجن النسائي بمنوبة، والوحدات السجنية النسائية بكل من الكاف وجندوبة وسوسة وصفاقس والقصرين وقفصة ومدنين.





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وتُغطي تدخلات هذا البرنامج إحداث أو دعم ورشات تكوين السجينات عن طريق اقتناء التجهيزات اللازمة تُحمل تكلفتها على ميزانية الوزارة، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية تُمكنهن من الحصول على تمويل لبعث مشاريع في إطار برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي توفرها الوزارة وسائر مؤسسات الدولة ذات العلاقة.



ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين المرأة داخل المؤسسة السجنية وقبل تسريحها من خلال دعم قدراتها اللازمة للحصول على شغل وإحداث مشروع عند خروجها من السجن.

وشملت الورشات التكوينية اختصاصات الاعلامية والتصميم والخياطة والتطريز والطبخ والحلاقة والتجميل والرسم على جميع المحامل، مع تمكين المستفيدات من شهادات تكوين في الغرض تتيح لهن امكانيّة الانتفاع ببرامج التمكين الاقتصادي للنساء في وضعيات هشاشة.