Babnet

النيابة العمومية تاذن بمباشرة قضية عدلية ضد معتدين على شخصين بحملان الجنسية الكامرونية

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 15:02 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدلية ضد 3 اشخاص اعتدوا على مهاجرين اثنين يحملان الجنسية الكامرونية بعد الاحتفاظ بهم حسب بلاغ صادر اليوم عن ولاية سيدي بوزيد.

وقد قامت الوحدات الأمنية بسيدي بوزيد بالقبض على ثلاثة اشخاص اعتدوا على مهاجريْن اثنين وذلك بعد اعتراضهما وسلبهما على مستوى معتمدية أولاد حفوز.
وقد تم التدخل ونقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات كما تم توجيه دوريات تابعة للحرس الوطني قامت بالقبض على المعتدين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271232


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 09 أوت 2023 | 22 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:57
19:20
16:11
12:32
05:31
03:53
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet31°
29° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
32°-22
31°-24
32°-24
31°-25
  • Avoirs en devises
    23405,3

  • (8 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38061 DT        1$ =3,08266 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 août)   669,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*