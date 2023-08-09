النيابة العمومية تاذن بمباشرة قضية عدلية ضد معتدين على شخصين بحملان الجنسية الكامرونية

اذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدلية ضد 3 اشخاص اعتدوا على مهاجرين اثنين يحملان الجنسية الكامرونية بعد الاحتفاظ بهم حسب بلاغ صادر اليوم عن ولاية سيدي بوزيد.



وقد قامت الوحدات الأمنية بسيدي بوزيد بالقبض على ثلاثة اشخاص اعتدوا على مهاجريْن اثنين وذلك بعد اعتراضهما وسلبهما على مستوى معتمدية أولاد حفوز.

وقد تم التدخل ونقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات كما تم توجيه دوريات تابعة للحرس الوطني قامت بالقبض على المعتدين.