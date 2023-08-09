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استرجاع عقار دولي فلاحي بمساحة 5 هك في ولاية سليانة

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 14:05 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الأربعاء، عن استرجاع عقار دولي فلاحي تبلغ مساحته 5 هكتارات بمنطقة الكريفات من معتمدية سليانة الشمالية (ولاية سليانة) كان في تصرف الغير دون وجه شرعي.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، تسليم هذا العقار الدولي بصفة وقتية لخليّة التصرف في الضيعات المسترجعة سليانة 3، مشيرة الى أن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة ستقوم بإعادة توظيف العقار في أقرب الآجال طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

...

وأوضحت أن عملية الاسترجاع تمت بالاستعانة بالقوّة العامّة، وبحضور كافّة الأطراف المتداخلة، اثر تنفيذ القرار، الذي أصدره والي الجهة القاضي بإخلاء العقار.


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