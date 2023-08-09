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جندوبة: تدعيم المحكمة الابتدائية بجندوبة بتجهيزات ومعدات مكتبية

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 14:45 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تدعّمت محاكم ولاية جندوبة موفى الأسبوع المنقضي ومطلع الأسبوع الجاري بجملة من المعدات والتجهيزات المكتبية بهدف معالجة النقص المسجل داخل هذه المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها، وفق ما أكده المدير الجهوي للعدل بباجة، محمد علي بن خلفة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح بن خلفة أن هذه التجهيزات التي خُصّت بها المحكمة الابتدائية بجندوبة تأتي في إطار خطة وزارة العدل الداعمة لعدد من محاكم البلاد بما في ذلك محاكم ولاية جندوبة، على حدّ قوله.
ويأـتي توفير هذه التجهيزات بعد سلسلة من المطالب والعرائض التي كثيرا ما رفعت من قبل المسؤولين عن القطاع بالجهة ومن هياكل مهنية على غرار الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة وممثلي فروع المنظمات المهنية الأخرى بالجهة.
وكان عدد من المحامين والكتبة والمتقاضين قد أكّدوا في تصريحات سابقة لوكالة تونس افريقيا للأنباء على تردي البنية التحتية لعدد من محاكم الجهة من بينها المحكمة الابتدائية بجندوبة ومحكمة الناحية بغار الدماء وناحيتي جندوبة وبوسالم.
...

من جهة أخرى، أكد كلّ من المدير الجهوي للعدل بباجة ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة أن اشغال محكمة ناحية عين دراهم قد استكملت بعد تعطل دام سنوات اضطر حاكمها إلى تنظيم جلساته الأسبوعية بمحكمة الناحية بطبرقة.


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