بنزرت: تواصل فعاليات دورة تكوينية في صناعة الشاشية المعدة للتصدير لفائدة 78 حرفية من عائلات محدودة الدخل

تتواصل بفضاء المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت الشمالية دورة تكوينية في مجال صناعة الشاشية المعدة للتصدير لفائدة 78 حرفية مبتدئة من أبناء العائلات محدودة الدخل ستختتم بتمكينهن من شهادة في الكفاءة المهنية في المجال.



وقال المدير العام لديوان الصناعات التقليدية، فوزي بن حليمة، بمناسبة زيارة متابعة للدورة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن مختلف البرامج التي يعمل عليها الديوان بدعم من وزارة الاشراف وبمعية شركائه من سلط جهوية ومحلية ومؤسسات مختصة في مختلف مجالات الصناعات التقليدية التونسية.

وأوضح أنّ الدورة تهدف إلى إحياء موروث الجهة في مجال صناعة الشاشية التونسية الاصيلة وإلى تمكين ما يزيد عن 200 حرفية مبتدئة من كافة الاعمار ومن فئات و شرائح اجتماعية متنوعة من متساكني معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وغزالة ومنزل جميل ومنزل بورقيبة من مكاسب ومعارف في كيفية "زرد" الشاشية التونسية بما سيمكنهن من توفير موارد رزق قارة لفائدتهن، وتوفير منتوج لفائدة احدى المؤسسات المختصة في المجال لإتمام بقية مراحل صنع الشاشية التونسية وتصديرها لعديد الأسواق العالمية ولاسيما السوق الافريقية.



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وأشار إلى أن الديوان وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والسلط الجهوية ببنزرت قد نفّذ بنجاح دورة تكوينية أولى خلال شهر جوان الفارط لفائدة 15 امراة وفتاة من ذوي الهمم في ذات المجال وجاري العمل على تنفيذ مجموعة من الدورات التكوينية الإضافية في ذات الاطار.

وبيّن المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية أنّ الدولة التونسية تعمل بكافة هياكلها على مزيد تطوير القطاع وحسن استغلال نقاط قوته المتعددة بما أسهم في تحسين نسق التصدير به الى نسبة تراوحت بين 20 و30 بالمائة سنويا.

كما تولّى الديوان خلال شهري جويلية وأوت من السنة الجارية تنظيم وإعداد اكثر من 14 تظاهرة في مختلف جهات البلاد أسهمت في توفير فضاءات عرض وترويج لمنتوجات الحرفيين والحرفيات، علاوة على البرامج المجددة المتعلقة بتطوير سلاسل القيمة والبحث والابتكار في مجال الصناعات التقليدية التونسية التي باتت تصدر نحو مختلف دول العالم.

يشار إلى أن الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد، ومعتمدة بنزرت الشمالية، سامية بوعلاق، قد واكبتا الى جانب المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية والمندوب الجهوي للديوان، جمال الدين الرياحي، فعاليات الدورة التكوينية بحضور ثلة من المتكونات وصاحب احدى المؤسسات المختصة في مجال صناعة الشاشية.