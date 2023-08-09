مسرحية "كاليغولا 2" للمخرج الفاضل الجزيري على ركح مهرجان الحمامات الدولي

كان جمهور مهرجان الحمامات الدولي مساء أمس على موعد مع الفن الرابع من خلال عرض مسرحية "كاليغولا 2" للمخرج الفاضل الجزيري.

ويتولى مخرج العمل من خلال هذه المسرحية تشريح الواقع وينبه من تنامي العنف والطغيان باعتماد طرح فلسفي يستمد تفاصيله من المجتمع التونسي ليعيد صياغة قضاياه المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية.



وتطرح المسرحية كذلك عديد القضايا الأخرى منها المساواة في الميراث والسلطة الذكورية وعدم قبول الآخر ونبذ الاختلاف، في مساءلة للإنسان والمجتمع داعيا إلى النقاش في ممل هذه القضايا وفتح باب النقاش حولها.



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و"كاليغولا 2" من إنتاج المسرح الوطني التونسي وشركة الفيلم الجديد ومن أداء محمد كوكا وطلال أيوب ونهى النفاتي ومحمد بركاتي وسليم الذيب وإشراق مطر وإيمان المناعي ورحيم البحريني.

وتتناول المسرحية هذه القضايا من خلال قصة ست شخصيات سابعهم شيخ أجبرتهم أمطار طوفانية على البقاء في حمام عمومي فتتواتر الأحداث وتتصاعد النقاشات بينهم لتبلغ ذروتها وتتحول إلى حرب حامية الوطيس. وتنتهي الأحداث بمشهد تراجيدي تتلاشى معه الحياة لتترك مكانها للموت وتنتشر رائحة الدماء في الأرجاء.

ويعري هذا العمل علات المجتمع التونسي والعربي بوجه عام، من خلال طرح قضايا تعاني منها الإنسانية عموما.

وسيكون جمهور مهرجان الحمامات الدولي على موعد مساء غد الخميس، ولأول مرة، مع الفنان المصري مسلم.