المغني البريطاني "راغن بون مان" في عرضه الافريقي الأول على مسرح قرطاج: الرجل الذي ابتكر من "الخردة" الموسيقية إيقاعات متفرّدة أسرت عشرات الملايين

لم يكن المغني البريطاني "راغن بون مان" يتوقع هذا الحضور الجماهيري الكبير على مدرّجات المسرح الروماني بقرطاج ضمن حفله الافريقي الأول في إطار الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي، بل إنه اندهش أيضا بأصوات الحناجر الحاضرة وهي تردّد معه أولى أغانيه على المسرح "wolves" (ذئاب)، فما إن أنهى هذا المقطع الغنائي الأول حتى عبّر عن دهشته وإعجابه بالقول إنه لم يكن يتوقع هذا التفاعل الكبير من الجمهور معه لاعتقاده أن القليل منهم فقط ربما يحفظون أغانيه.المغني "راغن بون مان" واسمه الحقيقي "روري تشارلز غراهام" يتميّز بصوت ملائكي ساحر، عكس ما توحي به بنيته الجسمانية الضخمة، وبحضوره الركحي الفريد، فجعل جمهوره ينجذب لأسلوبه الموسيقي المتفرّد، وهو نمط تمتزج فيه موسيقى البلوز والجاز والهيب هوب، وكلها محاطة بطبقته الصوتية الجهورية "الباريتون". وهذه الطاقة الصوتية التي يتمتع بها، تتطور وتتجدد باستمرار في أغانٍ فردية مثل "Skin" و "Alone" و "Changing of the guard" و "Human" و "Crossfire"

ولعلّ هذا الاسم الفني غير المألوف الذي أطلقه على نفسه Rag'N Bone Man" والتي تعني "جامع الخردة" المتأتية من الأدوات المنزلية القديمة غير الصالحة للاستعمال والتي يرغب أصحابها في التخلّص منها، وهذا ما زاد في لفت الأنظار إليه خاصة بعد إطلاقه أغنيته الأولى "Human" (إنسان) سنة 2016.

ولكن هذا الاسم الفني لروري تشارلز غراهام موظف بعناية على مستوى الاختيارات الفنية ويُترجم على مستوى أعماله الموسيقية، فهو يبتكر إيقاعات موسيقية جديدة يلتقط فيها ألحان الجاز والبلوز والهيب هوب إلى جانب العواطف والمشاعر التي تنبعث من هذه الإيقاعات "القديمة" ليخلق إيقاعا يتفرّد به ويزيد في قاعدة معجبيه بشكل لافت، ولتصبح حفلاته اليوم أمام شبابيك مغلقة بحضور الآلاف من محبيه.



وعلى المسرح الروماني بقرطاج، كان الجمهور التونسي أسيرا لهذه الطاقة الصوتية، فغنى مع "راغن بون مان" الذي كان مصحوبا بثلاث مغنيات وفرقة موسيقية متألفة من ستة عناصر توزّعوا على "الباتري" و"الكلافيي" و"الغيتار إلكتريك" و"الغيتار باص".



واستهل المغني البريطاني العرض بأغنية "wolves" التي كان الجمهور في تمام استعداده لاستقبالها بحماس كبير متفاعلا مع كلماتها العميقة الحاملة للكثير من المعاني خاصة وقد كانت متماشية مع مساحة الصوت الواسعة لهذا الفنان الذي صنفه العارفون بعلم الموسيقى أنه "صوت الباريتون" وهو نوع من الغناء الرجالي يحتل مساحة في المجال الصوتي بين الباص والتينور، ويعتبر من أهم طبقات الغناء الأوبرالي.

وراوح في أغانيه بين الحزينة والاحتفالية والمؤثرة على غرار Changing of The Guard الصادرة سنة 2021 والتي كتبها لابنه واصفا من خلالها تجربة الأبوة وخصوصية علاقته بنجله. كما أغدق على جمهوره أغان من باقته "Life by misadventure" الصادرة سنة 2021 والتي لاقت رواجا هامّا في المملكة المتحدة لما تحمله من رسائل إنسانية تدعو للحب وقبول الآخر وتجاوز الصعاب والفشل باعتماد الأمل والطموح. كما أدى مجموعة من أغاني ألبومه الذي سيصدره في السنة القادمة، وقد أرادها هدية حصرية لجمهور مهرجان قرطاج الذي أبهر المغني وزاده توهّجا وحماسا على الركح.



وقبل أن يغادر الركح، أدى "راغن بون مان" رائعته "Human" التي حفظها الحاضرون عن ظهر قلب وردّدوها معه بالحماس نفسه وبأحاسيس مرهفة، وهي أغنية صنعت شهرة هذا الفنان في بداية مشواره سنة 2016 ولاقت رواجا واسعا في مختلف أنحاء العالم وحطمت كل الأرقام على منصات الموسيقى لما تحمله من كلماتها من مضامين صادقة وقيم نبيلة تعبر عن الإنسانية وقبول الآخر علاوة على توزيعها الموسيقي الفريد الذي يلامس الأحاسيس برقة ورهافة.

ولم يكن مسك الختام يسيرا على هذا المغني وجمهوره، فبعد أن أنهى حفله الذي دام 90 دقيقة وغادر الركح، عاد سريعا تلبية لنداء الجمهور بمزيد من الأغاني، فأدى "Hell yeah" و "Geant".