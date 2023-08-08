سيدي بوزيد: النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بالممثل القانوني لشركة خاصة

أذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد مساء اليوم الثلاثاء بالاحتفاظ بالممثل القانوني لشركة لبيع مشروبات الكحولية وأذنت لأعوان التجارة بسيدي بوزيد برفع المخالفات المستوجبة، وفق ما أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي.

وافاد هذا المصدر القضائي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، بأنه على اثر جملة من المعطيات المقدمة من عدد من العملة الذين يعملون بأحد الشركات المختصة في بيع المشروبات الكحولية بولاية سيدي بوزيد والتي مفادها قيام الشركة المذكورة ببيع المشروبات الكحولية خارج مسالك التوزيع وبطريقة غير قانونية أذنت النيابة العمومية لفرقة الابحاث والتفتيش بالجهة بمباشرة بحث في الموضوع واجراء السماعات والتساخير اللازمة والحجز.

وذكر أنه على وضوء جملة الابحاث تمت مراجعة النيابة التي أذنت بالاحتفاظ بالممثل القانوني لهذه الشركة.