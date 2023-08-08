Babnet

سيدي بوزيد: النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بالممثل القانوني لشركة خاصة

المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي
Publié le Mardi 08 Août 2023 - 20:19 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد مساء اليوم الثلاثاء بالاحتفاظ بالممثل القانوني لشركة لبيع مشروبات الكحولية وأذنت لأعوان التجارة بسيدي بوزيد برفع المخالفات المستوجبة، وفق ما أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي.
وافاد هذا المصدر القضائي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، بأنه على اثر جملة من المعطيات المقدمة من عدد من العملة الذين يعملون  بأحد الشركات المختصة في بيع المشروبات الكحولية بولاية سيدي بوزيد والتي مفادها قيام الشركة المذكورة ببيع المشروبات الكحولية خارج مسالك التوزيع وبطريقة غير قانونية أذنت النيابة العمومية لفرقة الابحاث والتفتيش بالجهة بمباشرة بحث في الموضوع واجراء السماعات والتساخير اللازمة والحجز.
وذكر أنه على وضوء جملة الابحاث تمت مراجعة النيابة التي أذنت بالاحتفاظ بالممثل القانوني لهذه الشركة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271207


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 08 أوت 2023 | 21 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:21
16:12
12:32
05:30
03:52
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
31°-22
32°-23
31°-24
32°-25
  • Avoirs en devises
    23405,3

  • (8 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38061 DT        1$ =3,08266 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 août)   669,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*