تطاوين: تنظيم ندوة كفاءات ورجال الاعمال تحت شعار "أبناء تطاوين بالخارج مساهمة فعّالة في تنمية الجهة"

نظّم ديوان التونسيين بالخارج، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية تطاوين ندوة كفاءات ورجال الاعمال تحت شعار "أبناء تطاوين بالخارج مساهمة فعالة في تنمية الجهة".



وافتتح والي الجهة، حافظ الفيتوري، الندوة بكلمة أبرز فيها الدور الهام لابناء الجهة في الخارج وما توليه السلط الجهوية والمحلية من اهتمام وحرص على قضاء شؤونهم في مختلف المصالح والادارات الجهوية نظرا لضيق فترة عطلهم ورغبتهم في الاستثمار ودعم المد التنموي في ولايتهم وتونس عموما.





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ودعا الوالي مختلف الادارات والمصالح الجهوية والمحلية إلى تخصيص مكتب لتقبّل مطالب المهاجرين وتقديم كل التوضيحات والمعلومات التي يحتاجونها وتسهيل الاجراءات للاختصار في آجال تنفيذها.

وابرز ممثل ديوان التونسيين بالخارج في مداخلة قدّمها بالمناسبة ما تزخر به الجهة من ثروات طبيعية هامّة وما تتيحه من فرص الاستثمار المجدي والمستديم في الطاقات التقليدية والبديلة وفي المواد الانشائية وفي الفلاحة وفي الخدمات.



وأفاد بأن تحويلات أبناء الجهة في الخارج ما فتئت ترتفع من سنة إلى أخرى، حيث كانت التحويلات عبر البريد التونسي سنة 2020 في حدود 43 مليون دينار وارتفعت سنة 2021 إلى حوالي 61 مليون دينار والى 62,3 مليون دينار سنة 2022، مشيرا الى كل هذه التمويلات تستهلك في السكن والتجهيزات الجماعية وفي عدد من المشاريع الخاصة.

من جانبه، أكّد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن نوايا الاستثمار مازالت دون المستوى المأمول رغم أنّ سقف الامتيازات التي تمنحها الدولة يشمل كافة معتمديات الولاية فضلا عن الاعفاءات الديوانية والجبائية التي تصل الى عشر سنوات.

وشدد المتدخلون في هذه الندوة على ضرورة تحسين الخدمات الادارية من حيث الاستقبال والانجاز وعدم تمطيط الاجال في معالجة الملفات والاجابة عنها، مشيرين إلى أنّ التعطيلات الادارية والبيروقراطية التي وصفها بعضهم بـ"المقيتة"، ساهمت في عرقلة عديد المشاريع في الجهة واحباط الكثير من اصحاب افكار المشاريع في مرحلتي الاحداث او التوسعة، على حد قولهم.

واستأثرت عدة مسائل تتعلق بالمرافق الجماعية كالانقطاعات المسجلة في توزيع الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي والخدمات البريدية المتطورة ونظافة المدن وتصفية الوضع العقاري للاراضي الاشتراكية باهتمام الحاضرين الذي طالبوا السلط الجهوية بمزيد الاهتمام بها وتطوريها تماشيا مع تطلعات المواطن الى جودة الحياة في مختلف مناطق الولاية.

يذكر عدد ابناء ولاية تطاوين في الخارج يزيد عن 30 ألف مواطن اغلبهم في البلدان الاوروبية واساسا فرنسا.