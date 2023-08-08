صفاقس: انطلاق فعاليات دورة تدريبية حول الصحافة والعلاقات الدولية والنزاعات الجيوسياسية

انطلقت اليوم الثلاثاء، بصفاقس، فعاليات دورة تدريبية حول الصحافة والعلاقات الدولية والنزاعات الجيوسياسية، وذلك ببادرة من المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين بالتعاون مع منظمة فريدريش ناومان من اجل الحرية.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التدريبية، التي ستتواصل إلى غاية 11 اوت الجاري، 4 محاور رئيسية تتناول بالدرس "الأزمة الجيوسياسية وتمييز المفاهيم الرئيسية"، والأدوات والتقنيات والتنبؤ لتقرير الأزمة الجيوسياسية"، و"فهم وتغطية الأزمة الجيوسياسية"، والتطبيقات العملية حول موضوع الدورة.

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، والمشرف على تأطير الصحفيين خلال هذه الدورة الكوينية، هيثم باللطيف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن الهدف من هذه الدورة هو "تدريب الصحفي على المقالات التحليلية الجيوسياسية، وتوضيح المفاهيم الجيوسياسية وتطبيقات العلاقات الدولية".

من ناحيتهم، أعرب عدد من الصحفيين المشاركين في هذه الدورة التدريبية عن تثمينهم لموضوع هذه الدورة التدريبية بإعتباره سيمكنهم من فهم حقيقة المتغيرات الجيوسياسية في علاقة بالقضايا الدولية وتداعياتها على تونس.



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يذكر أن موضوع هذه الدورة التدريبية كان محور دورات مماثلة انتظمت سنة 2022 في كل من تونس العاصمة وطبرقة.