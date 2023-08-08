وزارة الأسرة تطلق برنامجا نموذجيا جديدا للتمكين الاقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي في القيروان وسيدي بوزيد

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن إطلاق برنامج جديد يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع الفلاحي بمناسبة حلول اليوم الوطني للمرأة التونسية المتزامن مع 13 أوت من كل سنة.

ويشمل هذا البرنامج الجديد في مرحلة أولى نموذجية في ولايتي القيروان وسيدي بوزيد، وذلك باعتمادات تناهز مليون دينار، بحسب بيان أصدرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يُستكمل تنفيذ هذا البرنامج مع نهاية السنة الجارية قبل الانطلاق في تطويره تدريجيا ليشمل أكبر عدد ممكن من العاملات بالقطاع الفلاحي.

ويأتي هذا القرار بناء على نجاح برامج التمكين الاقتصادي التي أحدثتها الوزارة قبل عام في تأمين انتفاع 3800 امرأة وفتاة منهن 276 عاملة فلاحة ناشطة في مجالات تربية الماشية والأنشطة الفلاحيّة الصغرى الأخرى ذات القيمة المضافة.



...



وقد شددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيانها اليوم على مواصلة عملها للترفيع في الاعتمادات الأوّليّة المخصصة لهذا البرنامج النموذجي الجديد كخيار استراتيجي لمعالجة مظاهر الهشاشة الاقتصادية لا سيما بالأوساط الريفية وذات الأولوية.