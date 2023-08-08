Babnet

القصرين: نقل التلميذ المصاب جراء انفجار لغم جبل مغيلة إلى المستشفى العسكري لمزيد العناية به (المدير الجهوي للصحّة)

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 16:04 قراءة: 0 د, 54 ث
      
نُقِلَ، ظهر اليوم الثلاثاء، التلميذ الذي أصيب أمس جراء انفجار لغم أرضي بعمق المنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة، من قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بالقصرين إلى قسم طب العيون بالمستشفى العسكري بالعاصمة لمزيد العناية به واستخراج ما تبقى من شظايا في جسمه، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.
وبيّن الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التلميذ المذكور نُقِلَ في حالة صحية مستقرة إلى المستشفى العسكري أين يسحظى بالعناية الطبية اللازمة، وفق تأكيده.
يذكر أن انفجار اللغم أسفر عن فقدان التلميذ المذكور لإحدى عينيه وبتر ساقه اليمنى، وتعرضّه إلى إصابات بليغة على مستوى الوجه واليد والساق والجمجمة.
ويبلغ التلميذ عدنان المعموري من العمر 17 عاما وهو أصيل منطقة مغيلة التابعة لمعتمدية جلمة في ولاية سيدي يوزيد، وقد انفجر عليه أمس لغم أرضي بعمق جبل مغيلة من الجهة المطلّة على ولاية القصرين بينما كان يجمع الإكليل رفقة شقيقته في سبيل توفير مصاريف عودته المدرسية للسنة الدراسية المقبلة نتيجة ظروفه الإجتماعية الصعبة، علما وأنه تلميذ متفوّق في دراسته وقد ارتقى بتميز إلى الباكالوريا وفق ما ذكرته أخته حنان المعموري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271189


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 08 أوت 2023 | 21 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:21
16:12
12:32
05:30
03:52
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
32°-22
32°-23
31°-24
33°-24
  • Avoirs en devises
    23405,3

  • (8 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,38061 DT        1$ =3,08266 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 août)   669,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*