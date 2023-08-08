القصرين: نقل التلميذ المصاب جراء انفجار لغم جبل مغيلة إلى المستشفى العسكري لمزيد العناية به (المدير الجهوي للصحّة)

نُقِلَ، ظهر اليوم الثلاثاء، التلميذ الذي أصيب أمس جراء انفجار لغم أرضي بعمق المنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة، من قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بالقصرين إلى قسم طب العيون بالمستشفى العسكري بالعاصمة لمزيد العناية به واستخراج ما تبقى من شظايا في جسمه، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.

وبيّن الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التلميذ المذكور نُقِلَ في حالة صحية مستقرة إلى المستشفى العسكري أين يسحظى بالعناية الطبية اللازمة، وفق تأكيده.

يذكر أن انفجار اللغم أسفر عن فقدان التلميذ المذكور لإحدى عينيه وبتر ساقه اليمنى، وتعرضّه إلى إصابات بليغة على مستوى الوجه واليد والساق والجمجمة.

ويبلغ التلميذ عدنان المعموري من العمر 17 عاما وهو أصيل منطقة مغيلة التابعة لمعتمدية جلمة في ولاية سيدي يوزيد، وقد انفجر عليه أمس لغم أرضي بعمق جبل مغيلة من الجهة المطلّة على ولاية القصرين بينما كان يجمع الإكليل رفقة شقيقته في سبيل توفير مصاريف عودته المدرسية للسنة الدراسية المقبلة نتيجة ظروفه الإجتماعية الصعبة، علما وأنه تلميذ متفوّق في دراسته وقد ارتقى بتميز إلى الباكالوريا وفق ما ذكرته أخته حنان المعموري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة.