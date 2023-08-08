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"سيدات المغرب" تودع المونديال بهزيمة ثقيلة أمام فرنسا

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 14:14 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي في كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزه الساحق عليه 4-0، الثلاثاء، في أديلايد في طريقه إلى ربع النهائي، حيث سيواجه أستراليا إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة.

وسجلت كنزة دالي (15) وكاديدياتو دياني (20) وأوجيني لو سومير (23 و70) أهداف فرنسا.

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وتميز الشوط الأول بسيطرة للمنتخب الفرنسي الذي كان الأكثر استحواذا على الكرة، مقابل انكماش دفاعي لسيدات الأطلس، اللواتي اخترن الرجوع إلى الخلف.

وخلال الشوط الثاني من المباراة حاولت زميلات غزلان الشباك تعديل الكفة، غير أنهم فشلوا في ذلك في ظل صلابة الدفاع الفرنسي، رغم التغييرات التي أقدم عليها مدرب "سيدات الأطلس"

وفي الوقت الذي كان يبحث المنتخب المغربي عن تقليص الفارق، نجح منتخب فرنسا في إضافة الهدف الرابع عن طريق أوجيني لوسومر، لتنتهي المباراة بفوز منتخب فرنسا 4-0.

وتواجه فرنسا أستراليا، السبت المقبل، في بريزبين.


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