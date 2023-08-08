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الولايات المتحدة ترسل 139 رياضيا إلى بطولة العالم لألعاب القوى

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 14:22 قراءة: 0 د, 15 ث
      
قال الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى إنه سيرسل 139 رياضيا فائزا بالميداليات الذهبية العالمية والأولمبية إلى بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست بقيادة العداءين نواه لايلس وكريستيان كولمان.
وسيضم الفريق 82 رياضيا من الفريق الذي شارك في بطولة العالم العام الماضي في أوريغون عندما حصدت الولايات المتحدة 33 ميدالية بينها 13 ذهبية.


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