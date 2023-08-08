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الكاف : إعادة إصلاح الباب الخلفي لمعلم القصبة الحسينية بعد تهشيمه خلال عرض الفنان سمارا

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 12:35 قراءة: 0 د, 26 ث
      
بعد أعمال الشغب التي رافقت العرض الفني الذي قدمه المغني "سمارا" ليلة الأحد الماضي، بفضاء القصبة الحسينية وتهشيم بابها الخلفي من طرف بعض الشبان الذين لم يتمكنوا من اقتناء تذاكرهم، تمكنت مصالح البلدية بالكاف من إصلاح الباب وإعادة تركيبه، وفق ما أفاد به المكلف بالإعلام بإدارة المهرجان مولدي العباسي في تصريح لمراسل وات بالجهة.
وأشار العباسي أن الباب لا يمثل قطعة أثرية، بل هو باب لوحي أنجزه نجار أصيل الجهة خلال الحقبة الاستعمارية وقد تم إصلاحه بالشكل الكامل في وقت وجيز من طرف مصالح البلدية.


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