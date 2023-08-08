مدنين: انطلاق أسبوع الخدمات الادارية الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج

انطلق، أمس الاثنين، بمقر المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بمدنين، أسبوع الخدمات الادارية الموجهة للتونسيين بالخارج وستتواصل حتى يوم 11 أوت الجاري بهدف إتاحة الفرصة لأبناء تونس في المهجر لمقابلة مسؤولي مختلف الادارات الجهوية وإيجاد أجوبة على استفساراتهم واستشاراتهم وإيجاد المساعدة لحل أية اشكالات تعترضهم في علاقة مع الادارات المعنية في محاولة لتقريب للخدمات وتسريعها خاصة وان فترة عطلتهم قصيرة، وفق منير الجامعي المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بمدنين.



وفي هذا الإطار، وضعت المندوبية على ذمة التونسيين أبناء ولاية مدنين المقيمين بالخارج طيلة اسبوع عددا من المسؤولين للتواصل المباشر معهم، وكانت الانطلاقة يوم امس مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وبلدية مدنين، ليتجدد الموعد اليوم ضمن هذه المبادرة مع مصالح الديوانة التونسية واقليم الامن الوطني، على ان يحضر غذا الاربعاء مسؤولو الميناء التجاري بجرجيس والشركة التونسية للملاحة وشركة الخطوط التونسية.





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اما بالنسبة ليوم الخميس القادم، فقد برمجت المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج لقاء مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد، فيما سيجمع لقاء يوم الجمعة التونسيين بالخارج مع الصناديق الاجتماعية من ضمان اجتماعي وتأمين على المرض الى جانب ديوان التطهير في آخر يوم لاسبوع الخدمات الادارية.

ولتسهيل هذا التواصل واتاحة الفرصة لاكبر عدد من ابناء الجهة المقيمين بالخارج للمشاركة في هذه المبادرة، نوّع مسؤولو المندوبية وسائل وطرق التواصل والمشاركة، إما مباشرة في مقر المندوبية او عن بعد عبر وسائل التواصل الإجتماعي (فايسبوك وواتساب).

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ انطلاقة هذه التظاهرة يوم امس كانت متواضعة ودون المأمول من حيث اقبال التونسيين ابناء الجهة بالخارج، داعيا الى انتهاز هذه الفرصة والاستفادة منها من أجل قضاء مشاغلهم وتوضيح عدة مسائل قد تشغلهم.