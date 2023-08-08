Babnet

في الذكرى 34 لتأسيسها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤكد مواصلة مسيرة تحقيق المساواة التامة والمواطنة الفعلية

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 13:27 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أكّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان أصدرته، أمس الاثنين بمناسبة الذكرى 34 لتأسيسها، أنه رغم غياب النساء عن البرلمان الحالي فإن حقوقهن ستظل في صميم النضال النسوي الذي لن يتوانى في التأسيس من أجل الديمقراطية والمواطنة الكاملة في تونس


وأكّدت الجمعية في بيانها الصادر تحت شعار "في ذكرى تأسيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: المسيرة مستمرة من أجل المساواة التامة والمواطنة الفعلية" أنها قد تمكّنت، بعد أكثر من أربع وثلاثين سنة من النضال على جميع المستويات، من مراكمة تجربة رائدة وثرية في مجال الدفاع عن حقوق النساء وشاركت في تحقيق جملة من المكاسب وساهمت في مقاومة التسلط السياسي والعنف المسلط على النساء وكل موجات الردة الرجعية التي استهدفت حقوقهن ومكاسبهن وفي تعديل عديد السياسات العمومية تجاه القضية النسوية وأنقذت عديد الضحايا الناجيات من العنف.
...


وأشادت الجمعية بكل من ناضل من أجل تأسيس صرح النساء الديمقراطيات الذي "كان ولا زال جزء من المشروع النسوي الملتزم بقضايا الشعب عموما وبحقوق النساء خاصة" مؤكدة مواصلة، العهد من أجل الذود عن المساواة والمواطنة حسب قولها.

وعبّر البيان عن تضامن الجمعية الكامل مع الرئيسة السابقة بشرى بالحاج حميدة رغم ما قدمته من مجهودات في خدمة قضايا الحريات والمساواة إزاء ما تتعرض إليه وبعض مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من ملاحقات وتضييقيات وإبعاد قسري وتمسكها بالمسار الديمقراطي وبدولة القانون والمؤسسات بصفتها مدخلا لمواصلة مسيرة النساء على درب التحرر والمساواة

وسجّلت الجمعية، حسب نص البيان " بكل قلق ما يهدد المسار الديمقراطي من تهميش للحياة السياسية والمدنية وما طال الناشطين والناشطات والصحفيين والصحفيات من تضييقات، مؤكدة أنها لن تتأخر عن مواصلة النضال مع شركائها وشريكاتها من أجل بناء تونس أفضل حسب تقديرها



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271175


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 08 أوت 2023 | 21 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:21
16:12
12:32
05:30
03:52
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
32°-22
32°-23
31°-24
33°-24
  • Avoirs en devises
    23200,2

  • (7 août)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,37589 DT        1$ =3,09126 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 août)   686,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*