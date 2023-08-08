Babnet

إيقاف صاحب مخبزة بمنطقة بوجردية في قربة وصاحب مستدوع عشوائي بدار شعبان الفهري من أجل المضاربة

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 12:25 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أفاد المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير خلفاوي، اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العمومية أذنت بايقاف صاحب مخبزة ببوجريدة من معتمدية قربة وتتبعه من أجل المضاربة، وذلك بعد ثبوت شبهة تفريطه في الفارينة المدعمة التي يتزوّد بها في المسالك غير القانونية.
وأشار خلفاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المجهود الرقابي للتصدّي لمختلف الممارسات الاحتكارية والمضاربة خاصة في قطاع المخابز، وتأتي بعد توفر معطيات للادارة الجهوية للتجارة تفيد بامتناع صاحب المخبزة المذكورة عن تحويل الفارينة التي يتزود بها ووجود شبهة التفريط فيها في المسالك غير القانونية، مؤكدا إتمام الاجراءات القانونية في الغرض بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني وبعد استشارة النيابة العمومية.
وأبرز، من جهة اخرى، أنّ النيابة العمومية أذنت أيضا بإيقاف صاحب مستودع عشوائي بمعتمدية دار شعبان الفهري وتتبعه من أجل المضاربة بعد حجز كميات من السميد الغذائي و4 أطنان من السكر وكميات من الفارينة الرفيعة بمخزنه.
وأضاف أن عمليات الرقابة المكثفة، التي انطلقت منذ الاسبوع الاخير من شهر جويلية والمتواصلة والتي تشمل بالخصوص قطاع المخابز والمياه المعدنية المعلبة والخضر والغلال، مكّنت بالخصوص من حجز أكثر من 600 قنطار من الفارينة المدعمة ومن تسجيل عديد المخالفات الاخرى.
...

م ت





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271174


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 08 أوت 2023 | 21 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:21
16:12
12:32
05:30
03:52
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
32°-21
32°-23
31°-24
34°-25
  • Avoirs en devises
    23200,2

  • (7 août)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,37589 DT        1$ =3,09126 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 août)   686,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*