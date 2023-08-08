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كولومبيا تبلغ دور الثمانية في كأس العالم للسيدات لأول مرة

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 12:03 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أحرزت كاتالينا أوسمي هدفا في الشوط الثاني لتقود كولومبيا للفوز 1-صفر على جاميكا والتأهل لأول مرة إلى دور الثمانية في كأس العالم للسيدات لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وأسعد هدف القائدة أوسمي في الدقيقة 51 الجماهير الكولومبية بشدة في ملعب ملبورن المزدحم ليضرب الفريق القادم من أمريكا الجنوبية موعدا مع إنقلترا من أجل مكان في قبل النهائي.
وكانت المباراة قوية بدنيا في شوطها الأول، لكن الوضع تغير تماما عقب هدف أوسمي حيث هاجم الفريقان بشراسة.
وسنحت لجاميكا عدة فرص لإدراك التعادل لكنها اكتفت ببلوغ الأدوار الإقصائية في مشاركتها الثانية في كأس العالم.


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