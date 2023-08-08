التزوّد بالموّاد الأوّلية وتسويق المنتوجات ونقص الطلب من أهم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصناعية (سبر آراء)

مثل التزوّد بالمواد الأوّلية وتسويق المنتوجات ونقص الطلب من أهم الصعوبات، التّي تواجهها المؤسّسات الصناعية، ذلك ما أسفر عنه سبر آراء استهدف رؤساء المؤسسات الصناعية حـول وضـع وآفاق نشـاط مؤسـسـاتهـم، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023.



وقد قام المعهد الوطني للإحصاء، بهذا البحث خلال الفترة المتراوحة من 15 ماي الى 15 جويلية 2023. ووقع احتساب هذه النتائج بالاعتماد على الأجوبة المصرح بها من قبل 1013مؤسسة صناعية.





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وأبرزت نتائج سبر آراء أصحاب مؤسسات الصناعات المعمليّة استقرارا في الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، إذ بلغ رصـيد الآراء مستوى 18 بالمائة مقابل 19 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة ذاتها.



وأظهرت النتائج، فيما يخص آرائهم بخصوص التطوّر المرتقب للإنتاج بالنسبة للثلاثي الثالث من سنة 2023، تراجعا طفيفا في الإنتاج الصناعي، ليبلغ نسبة 31 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 مقابل 36 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023.



كما أبرز سبر الاراء استقرار في رصيد الطلب الموجه للمواد الصناعية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقارنة بالثلاثي الأوّل من السنة ذاتها مع ارتفاع طفيف مرتقب خلال الثلاثي الثالث من 2023.

وسجل رصيد الآراء استقرارا على مستوى الطلب الخارجي خلال الثلاثي الثاني ومن المرتقب أن يتواصل

الاستقرار خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023.



وأبرز رصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية، بشأن تطوّر عدد العاملين بمؤسساتهم خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقارنة بالثلاثي الأوّل من السنة نفسها، تراجعا طفيفا، وبلغ مستوى 7 بالمائة مقابل 11 بالمائة.