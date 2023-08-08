Babnet

التزوّد بالموّاد الأوّلية وتسويق المنتوجات ونقص الطلب من أهم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصناعية (سبر آراء)

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 12:22 قراءة: 1 د, 8 ث
      
مثل التزوّد بالمواد الأوّلية وتسويق المنتوجات ونقص الطلب من أهم الصعوبات، التّي تواجهها المؤسّسات الصناعية، ذلك ما أسفر عنه سبر آراء استهدف رؤساء المؤسسات الصناعية حـول وضـع وآفاق نشـاط مؤسـسـاتهـم، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023.

وقد قام المعهد الوطني للإحصاء، بهذا البحث خلال الفترة المتراوحة من 15 ماي الى 15 جويلية 2023. ووقع احتساب هذه النتائج بالاعتماد على الأجوبة المصرح بها من قبل 1013مؤسسة صناعية.

...

وأبرزت نتائج سبر آراء أصحاب مؤسسات الصناعات المعمليّة استقرارا في الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، إذ بلغ رصـيد الآراء مستوى 18 بالمائة مقابل 19 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة ذاتها.

وأظهرت النتائج، فيما يخص آرائهم بخصوص التطوّر المرتقب للإنتاج بالنسبة للثلاثي الثالث من سنة 2023، تراجعا طفيفا في الإنتاج الصناعي، ليبلغ نسبة 31 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 مقابل 36 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023.

كما أبرز سبر الاراء استقرار في رصيد الطلب الموجه للمواد الصناعية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقارنة بالثلاثي الأوّل من السنة ذاتها مع ارتفاع طفيف مرتقب خلال الثلاثي الثالث من 2023.
وسجل رصيد الآراء استقرارا على مستوى الطلب الخارجي خلال الثلاثي الثاني ومن المرتقب أن يتواصل
الاستقرار خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023.

وأبرز رصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية، بشأن تطوّر عدد العاملين بمؤسساتهم خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقارنة بالثلاثي الأوّل من السنة نفسها، تراجعا طفيفا، وبلغ مستوى 7 بالمائة مقابل 11 بالمائة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271172


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 08 أوت 2023 | 21 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:21
16:12
12:32
05:30
03:52
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
32°-21
32°-23
31°-24
34°-25
  • Avoirs en devises
    23200,2

  • (7 août)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,37589 DT        1$ =3,09126 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 août)   686,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*