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الزاهي يوصي بتطوير مختلف الخدمات المسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج باستعمال التكنولوجيات الحديثة

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 10:17 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أوصى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، خلال اجتماعه أمس الاثنين بمقر ديوان التونسيين بالخارج مع عدد من اطارات ومديري الديوان، بضرورة تطوير وتحديث مختلف الخدمات المسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج باستعمال التكنولوجيات الحديثة والمنصات الرقمية.

وشدد مالك الزاهي على ضرورة الانطلاق في عمليات تقييم آداء الملحقين الاجتماعيين بعد مرور فترة أداء تخوّل ذلك و استجابة لتطلعات التونسيين المقيمين بالخارج بعد الانصات لمشاغلهم بالتواصل المستمر، موصيا الحضور وعلى رأسهم المدير العام للديوان بمزيد العمل والتفاني في خدمة المواطن ونشر ثقافة العمل بالمؤسسة في خضم موسم العودة إلى أرض الوطن .

...

وذكر الوزير بأن مرحلة "البناء والتأسيس لتونس الجديدة " تقتضي المثابرة والثبات مما يستوجب انخراط ديوان التونسيين بالخارج في هذا المسار الوطني التحريري، مؤكدا ضرورة التحلي بالمسؤولية والانضباط والنزاهة لمزيد تطوير دور الديوان والمندوبيات التي يشرف عليها خدمة للبلاد وخدمة لكل التونسيين المقيمين بالخارج و على ضرورة جودة الأداء في أفضل الآجال.


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