Babnet

البطولة الايطالية: انتر ميلان يضم الحارس السويسري يان سومر

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 14:31 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلن نادي إنتر ميلان ضم الحارس السويسري يان سومر، قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وانضم حارس مرمى المنتخب السويسري، البالغ عمره 34 عاما، إلى بايرن في جانفي الماضي بعد أكثر من تسعة أعوام مع غريمه بروسيا مونشنغلادباخ.

...

وأصبح سومر الحارس الأساسي للفريق البافاري في ظل غياب حارسه مانويل نوير بسبب كسر في الساق، وشارك في 25 مباراة مع بايرن ميونيخ، ونال لقب البطولة الألمانية في الموسم الماضي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271166


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 08 أوت 2023 | 21 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:21
16:12
12:32
05:30
03:52
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
32°-22
32°-23
31°-24
33°-24
  • Avoirs en devises
    23200,2

  • (7 août)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,37589 DT        1$ =3,09126 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 août)   686,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*