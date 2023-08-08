البطولة الايطالية: انتر ميلان يضم الحارس السويسري يان سومر

أعلن نادي إنتر ميلان ضم الحارس السويسري يان سومر، قادما من بايرن ميونيخ الألماني.



وانضم حارس مرمى المنتخب السويسري، البالغ عمره 34 عاما، إلى بايرن في جانفي الماضي بعد أكثر من تسعة أعوام مع غريمه بروسيا مونشنغلادباخ.





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وأصبح سومر الحارس الأساسي للفريق البافاري في ظل غياب حارسه مانويل نوير بسبب كسر في الساق، وشارك في 25 مباراة مع بايرن ميونيخ، ونال لقب البطولة الألمانية في الموسم الماضي.