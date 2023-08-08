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نادي الاتحاد الاسكندري يتعاقد مع اللاعب التونسي سيف تقا

Publié le Mardi 08 Août 2023 - 09:28 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن نادي الاتحاد الاسكندري التعاقد مع المدافع التونسي سيف تقا لمدة موسمين.
ويملك سيف تقا صاحب الـ 32 عاما عدة تجارب احترافية، بين تونس و فرنسا ومصر، حيث لعب لفائدة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي وهلال الشابة، في تونس، نادي لونس، في فرنسا، ونادي كليوباترا، في مصر.
يذكر أنّ نادي الاتحاد الاسكندري كان قد أنهى موسم 2023 - 2024 في المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة المصرية، برصيد 43 نقطة، جمعها من 12 فوزا و 7 تعادلات مقابل 15 هزيمة، وقد سجل خط هجومه 36 هدفا فيما قبل خط دفاعه 43 هدفا.


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