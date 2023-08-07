المجمع المهني للمخابز العصرية يعلن عن تعليق الوقفات الاحتجاجية واستئناف نشاط المخابز العصرية باستثناء خبز الباقات (رئيس المجمع)

أعلن المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" عن تعليق الوقفات الاحتجاجية اثر عقد جلسة عمل، مساء اليوم الاثنين، مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لحل الأزمة الحالية التي يمر بها هذا الصنف من المخابز.



وأوضح رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت، محمد الجمالي في تصريح لـ(وات)، أن قرار تعليق هذه الوقفات الاحتجاجية، التي انطلقت الاثنين أمام مقر وزارة التجارة، يأتي على اثر ظهور بوادر انفراج واعادة فتح قنوات الحوار مع الوزارة لاستئناف نشاط صناعة وتوفير مادة الخبز بالنسبة للمخابز العصرية باستثناء خبز الباقات





...



واكد رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية، ان المجمع طالب الوزارة بادراج المخابز العصرية ضمن المنظومة الجديدة لصنع الخبز، والمتعلقة بتوفير خبز موحد لكافة التونسيين "باقات"



وكان المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت قد اعلن عن تنظيم وقفات احتجاجية متتالية ابتداء من الاثنين 7 أوت 2023 ولمدة 15 يوما امام مقر وزارة التجارة وذلك تبعا لقرارها بالتعليق الفوري لبيع الفارينة الرفيعة PS-7 والسميد لمحلات صنع الخبز غير المصنفة المعروفة بالمخابز العصرية وما سيخلفه ذلك من تداعيات على جملة الناشطين والعاملين بهذا القطاع.



يذكر أن المجمّع المهني للمخابز العصرية قد أوقف نشاط صناعة الخبز بجميع أنواعه في جميع المخابز الراجعة له بالنظر في كامل تراب الجمهورية ابتداء من الثلاثاء 1 اوت 2023 .





وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد دعا يوم 27 جويلية 2023، الى اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف العمل باجراء تصنيف المخابز الى مصنفة وغير مصنفة، الذي يطبق منذ سنة 2011، وتوحيد أصناف الخبز، باعتبار أن هذه المسألة هي "خط أحمر بالنسبة الى التونسيين".



ولفت سعيد، خلال جلسة عمل مع رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن رمضان ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، بقصر الحكومة بالقصبة، الى أن 1443 مخبزة غير مصنفة تعرض أصناف الخبز بأسعار مرتفعة وتتحكم في قوت التونسيين، في حين لا تتمكن 3337 مخبزة مصنفة أحيانا من توفير الكميات اللازمة من الخبز للطبقة الفقيرة.