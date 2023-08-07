اياب الدور التمهديدي الاول لرابطة ابطال افريقيا: الموافقة على اجراء مباراة النجم الساحلي شبيبة قسنطينة بملعب سوسة

وافقت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم على اجراء مباراة اياب الدور التمهيدي الاول لكاس رابطة ابطال افريقيا بين النجم الساحلي و شبيبة قسنطينة الجزائري بالملعب الاولمبي بسوسة.



واوضحت الصفحة الرسمية للنجم الساحلي على شبكة التواصل الاجتماعي ان مباراة الاياب بين فريق جوهرة الساحل وشبيبة قسنطينة ستدور يوم السبت 26 اوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

يذكر ان مباراة الذهاب ستقام يوم الجمعة 18 اوت الجاري انطلاقا من السعة الثامنة ليلا بقسنطينة .