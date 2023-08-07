Babnet

سيدي بوزيد: ندوة صحفية لتقديم برنامج الدورة 41 للمهرجان الصيفي الدولي بالجهة

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 21:08 قراءة: 0 د, 54 ث
      
خصصت الندوة الصحفية التي انتظمت اليوم الاثنين بمركز الفنون الدرامية والركحية لتقديم برنامج الدورة /41/ للمهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد والذي يتواصل من 9 الى 23 اوت ويتضمن تسعة عروض .
وبين المكلف بالاعلام في هيئة المهرجان محمد نجيب هاني في تصريح لمكتب "وات" بسيدي بوزيد ، أن المهرجان سيفتتح بعرض مسرحي لوجيهة الجندوبي .
ويتضمن برنامج المهرجان كذلك وفق ذات المصدر في تقديم عرض "راب" "لأكرم ماق" يوم 11 أوت وعرضا اخر مشتركا بين أبناء سيدي بوزيد في "الراب" والفنون الشعبية يوم 13 أوت في حين سيتم يوم 15 أوت تقديم عرض فنيا لنبيهة كراولي ويوم 17 أوت تجيي فرقة الفنون الشعبية بسيدي بوزيد حفلا فنيا .
ويتمثل برنامج يوم 18 أوت في تقديم عرض للاطفال "عبودة شو" لرياض النهدي ويسهر الجمهور يوم 21 أوت مع الفنان النوردو في حين سيحيي حفل الاختتام 23 يوم أوت الفنان رؤوف ماهر.
...

وبين محمد نجيب هاني أن المهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد يشكو نقصا في التمويل خاصة على المستوى المحلي اذ تساهم السلط الجهوية والمحلية بمبلغ زهيد علما وان المؤسسات الاقتصادية المنتصبة في الجهة لاتساهم في تمويل التظاهرات الثقافية والمهرجانات .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271144


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 07 أوت 2023 | 20 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:22
16:12
12:32
05:30
03:51
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
24° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-21
33°-22
30°-23
32°-23
  • Avoirs en devises
    23200,2

  • (7 août)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,37589 DT        1$ =3,09126 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 août)   686,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*