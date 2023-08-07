سيدي بوزيد: ندوة صحفية لتقديم برنامج الدورة 41 للمهرجان الصيفي الدولي بالجهة

خصصت الندوة الصحفية التي انتظمت اليوم الاثنين بمركز الفنون الدرامية والركحية لتقديم برنامج الدورة /41/ للمهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد والذي يتواصل من 9 الى 23 اوت ويتضمن تسعة عروض .

وبين المكلف بالاعلام في هيئة المهرجان محمد نجيب هاني في تصريح لمكتب "وات" بسيدي بوزيد ، أن المهرجان سيفتتح بعرض مسرحي لوجيهة الجندوبي .

ويتضمن برنامج المهرجان كذلك وفق ذات المصدر في تقديم عرض "راب" "لأكرم ماق" يوم 11 أوت وعرضا اخر مشتركا بين أبناء سيدي بوزيد في "الراب" والفنون الشعبية يوم 13 أوت في حين سيتم يوم 15 أوت تقديم عرض فنيا لنبيهة كراولي ويوم 17 أوت تجيي فرقة الفنون الشعبية بسيدي بوزيد حفلا فنيا .

ويتمثل برنامج يوم 18 أوت في تقديم عرض للاطفال "عبودة شو" لرياض النهدي ويسهر الجمهور يوم 21 أوت مع الفنان النوردو في حين سيحيي حفل الاختتام 23 يوم أوت الفنان رؤوف ماهر.



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وبين محمد نجيب هاني أن المهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد يشكو نقصا في التمويل خاصة على المستوى المحلي اذ تساهم السلط الجهوية والمحلية بمبلغ زهيد علما وان المؤسسات الاقتصادية المنتصبة في الجهة لاتساهم في تمويل التظاهرات الثقافية والمهرجانات .