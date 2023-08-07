إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2023 إلى الدكتورة ألاء بالصادق عن دراسة حول علم الأعصاب الشبكي

أسندت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2023 إلى الدكتورة ألاء بالصادق عن بحثها العلمي بعنوان "دراسة في علم الأعصاب الشبكي بواسطة شبكات الأعصاب الرسومية العميقة"، وذلك وفق ما جاء في العدد 87 الصادر اليوم الاثنين من الرائد الرسمي.

وتبلغ قيمة الجائزة حاليا 15 ألف دينار بعدما كانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد رفّعت في قيمتها الاصلية والمقدرة ب 10آلاف دينار.

يذكر أن عدد المترشحات لهذه الجائزة قد تطور ليبلغ 53 مترشحة، وفق ما أفادت به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.





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