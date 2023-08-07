تطاوين: الإدارة الجهوية للقطب التكنولوجي بالجنوب..قاطرة منتظرة لمسارات تنموية واعدة ومجدّدة في مجال تثمين موارد الصحراء

انتهت أشغال بناء مقر الجزء الاول من الادارة الجهوية للقطب التكنولوجي للجنوب في تطاوين بعد قرابة 10 سنوات من اقرار المشروع سنة 2013 بكلفة قدرت بحوالي1.5 مليون دينار، وينتظر أن يتم قريبا فتح هذه الادارة بعد ربطها بشبكات مياه الشرب والاتصالات، وفق المدير الجهوي لمعهد المناطق القاحلة والباحث في مجال التغيرات المناخية والمراعي فرح بن سالم

وقال، بن سالم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه من المؤمل أن تكون هذه الإدارة قاطرة جديدة للتنمية ولا سيما الفلاحية منها، باعتبارها موجها لتثمين الموارد الفلاحية في الصحراء، علما أنّها ستخصّص لاحتضان ثلة من الخبراء والباحثين في مجالات التنمية الفلاحية.

وأوضح أنّ هذه الادارة الجهوية هي الاولى من نوعها في الجنوب الشرقي وتمثّل فضاء مفتوح لكل مجالات البحث والتكوين وبعث المشاريع ومنصة يلتقى فيها جميع الفاعلين الاقتصاديين في الجهة والوطن عموما لتثمين ثروات الصحراء التي تزخر بها ولاية تطاوين من ذلك الفلاحة وايضا الصناعة والخدمات.

وأشار الى ان المرحلة الاولى ستقتصر على تركيز الادارة والاطارات والمهندسين المعنيين بكل مكونات ودور هذا المركز في التكوين وتنظيم الندوات وجلب الاستثمار، في انتظار القسط الثاني الذي سيضم المخابر وتثمين نتائج البحث في جميع المنتجات التي يتوصل اليها المعهد على غرار التين، والخوخ، وتطوير قطاعات تربية الابل، والمراعي والنباتات الطبية والعطرية والقرعيات، وعديد القطاعات الاخرى التي لدى المعهد براءات اختراع فيها.



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وأضاف أنّ المرحلة الثالثة ستكون خاصة بالفضاء الاقتصادي للقطب الذي تم التباحث بخصوصه مع والي الجهة من أجل توفيره وتيسير انتصاب الشركات الراغبة في ذلك والانتفاع من نتائج البحث وثروات الجهة، على حد قوله.

ويعتبر هذا الفضاء نقطة التقاء بين جميع المؤسسات الوطنية والجهوية الفاعلة على غرار معهد المناطق القاحلة المشرف على هذا القطب وعلى تنظيم ندوات علمية لتقديم النتائج العلمية للبحوث والتعريف بها على غرار ندوة الابل التي انتظمت مؤخرا بإشراف وزير الفلاحة بمحضنة المؤسسات بمدنين، بالإضافة غلى نشاطات أخرى في مجالات تثمين الموروث الجيني للحيوانات في الجهة من ذلك الماعز والابل وطائر الحبارة، والنتائج المتحصل عليها في القرعيات والخوخ وغيرها، وايضا في الطاقات المتجددة التي تلقت الادارة العامة للقطب بمدنين طلبات بخصوصها، وفق ذات المصدر الذي أكد على تواصل السعي لحل اشكالية المدخرات العقارية من أجل فسح المجال لانتصاب مشاريع جديدة.

وأوضح بن سالم أن القطب أُحدث أساسا لتطوير الانتاج والمساعدة على الاستثمار في مختلف مجالات القطاع الفلاحي وما تتميز به الصحراء من خصوصيات في التبدير والطابع البيولوجي، وهي عناصر مهمّة تضع الجهة في مكانة متقدمة على الصعيدين الوطني والخارجي، حسب تعبيره.

وأبرز أنّ هذا القطب بإمكانه استقطاب كل الاستثمارات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي على غرار الطاقات المتجددة، والتسويق والذكاء الاصطناعي، وطرق الري وغيرها من البراءات العلمية الدقيقة في الاختراع والتجديد، ما يجعله أكثر انفتاحا وريادة واشعاعا على المحيطين الوطني والخارجي، مؤكدا أن من أولويات الادارة العامة للقطب ربط علاقات مع عديد البلدان الاخرى المتقدمة كاليابان وامريكيا وغيرهما للتمويل والمساهمة في انجاز المشاريع الواعدة في الجهة وتونس عموما.

يشار إلى أنّه تمّ إنشاء مقر الادارة الجهوية للقطب التكنولوجي للجنوب قرب حقول تجارب في الاعشاب الطبية والعطرية وفي التين وفي تربية الماعز بمنطقة القرضاب على الطريق الرابطة بين تطاوين ومدنين وبجانب مركز التكوين الفلاحي.

