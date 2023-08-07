بن عروس: إيداع 16 تصريحا للانخراط في موسم التخفيضات الصيفية

تلقّت الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس، إلى حدود اليوم الاثنين، 16 تصريحا للانخراط في موسم التخفيضات الصيفية الذي ينطلق بداية من اليوم ويتواصل على امتداد 6 أسابيع وتحديدا إلى غاية 17 سبتمبر المقبل.



وأفاد كاهية المدير بالادارة الجهوية للتجارة ببن عروس، ماهر الزواري، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التصاريح التي تلقتها الإدارة تتوزع على محلات لبيع الملابس الجاهزة، ومحلات لبيع الأحذية، ومحلات لبيع ملابس ولعب الأطفال، وفضاءات لمساحات تجارية كبرى منتصبة بالجهة.

وتتراوح نسب التخفيض المقترحة بين 20 و70 بالمائة في الملابس الجاهزة، ومن 20 إلى 50 بالمائة للأحذية، ومن 20 إلى 60 بالمائة للعب وملابس الأطفال، علما أنّ التراتيب المتعلقة بالانخراط في موسم التخفيضات تقتضي إعلام المستهلك بنسبة التخفيض، والتأشير الثنائي على البضاعة موضوع التخفيض.



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وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد شدّدت في بلاغ أصدرته نهاية شهر جويلية المنقضي بخصوص موسم التخفيضات على أنه ستقع معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري.