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صفاقس: إنقاذ شخصين وانتشال 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين غرق مركبهم بسواحل قرقنة وعلى متنه 57 شخصا من دول افريقيا جنوب الصحراء 

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 15:14 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أنقذت وحدات الحرس البحري بقرقنة من ولاية صفاقس شخصين وانتشلت 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين تعرّض مركبهم للغرق، مساء أمس الاحد، بشاطئ القراطن التابع لسواحل جزيرة قرقنة، وعلى متنه مجموع 57 شخصا من دول افريقيا جنوب الصحراء، وفق وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس1 فوزي المصمودي.
وأوضح المصمودي، في تصريح، اليوم الاثنين، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ 44 شخصا من ركاب مركب الهجرة غير النظامية المشار إليه لا يزالون حاليا في عداد المفقودين، مؤكدا أنّه تم فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل تكوين وفاق بقصد الاجتياز الناجم عنه الموت.
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وبخصوص الـ12 جثة التي لفظتها مياه البحر وعُثر عليها خلال الـ48 ساعة الاخيرة بسواحل اللواتة بجبنيانة التابعة لولاية صفاقس، قال المصمودي، إنّه "تم فتح محاضر بحث للتعرف عن هويات أصحاب هذه الجثث والتي قد تكون لمفقودي حادثة الغرق التي جدّت بشاطئ القراطن بسواحل قرقنة او لمفقودي حوادث غرق اخرى"، وفق تعبيره.


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