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كأس العالم للسيدات: تأهل المنتخب الانقليزي للدور ربع النهائي

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 14:02 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تأهل المنتخب الانقليزي للدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات، بعد فوزه على نظيره النيجيري بالضربات الترجيحية (4-2)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على أرضية ملعب سونكورب بمدينة برزبن الأسترالية.
وانتهى الوقتان الأصلي والاضافي لهذا اللقاء الذي عرف طرد اللاعبة الانقليزية لاورين جيمس في الدقيقة 87، بالتعادل السلبي صفر لمثله.
ويلتقي المنتخب الانقليزي في الدور ربع النهائي مع الفائز من المباراة التي ستجمع غدا الثلاثاء بين المنتخبين الكولومبي والجامايكي.


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