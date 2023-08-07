كأس العالم للسيدات: المنتخب الأسترالي يبلغ الدور ربع النهائي بفوزه على نظيره الدنماركي 2-0

بلغ المنتخب الأسترالي الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات المقامة بأستراليا ونيوزيلاندا، عقب فوزه على نظيره الدنماركي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الإثنين.

وسجلت هدفي المنتخب الأسترالي كايتلين فورد (د 29) وهايلي راسو (د 71).

ويلتقي المنتخب الأسترالي في ربع النهائي مع الفائز من مباراة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي المقررة يوم غد الثلاثاء.