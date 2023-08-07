سليانة: حملات مراقبة اقتصادية مكثّفة تسفر عن رفع 34 مخالفة في قطاع المخابز وحجز قرابة 9 اطنان من الفرينة المدعّمة

أسفرت حملات مكثفة نفّذتها مصالح المراقبة الاقتصادية بكافة معتمديات ولاية سليانة، خلال شهر جويلية المنقضي ومطلع شهر أوت الجاري، عن رفع 34 مخالفة مختلفة بقطاع المخابز، و حجز 8.7 أطنان من الفارينة المدعمة ثبت استعمالها في غير أغراضها القانونية، وفق المدير الجهوي للتجارة بسليان قيس اليزيدي.



وبيّن اليزيدي، في تصريح، اليوم الاثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه الحملات تندرج في إطار البرنامج المشترك بين وزارتي الداخلية والتجارة المتعلق بتكثيف المراقبة والمتابعة الدقيقة لحالة التزوّد بالمواد المدعمة خاصة منها الخبز.





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وأضاف أنّ أغلب المخالفات تعلّقت بالإخلال بتراتيب الدعم وشفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية، وشملت 70 مخبزة تمت مراقبتها في أوقات متفرقة بداية من الساعة الثالثة فجرا إلى غاية الفترة المسائية.

ولفت إلى اليزيدي أنّه تم إعداد برنامج مشترك تحت إشراف السلطة الجهوية للمتابعة اليومية لوضعية التزويد، وللتدخل مع المطاحن والادارات المركزية قصد تزويد الجهة بكميات إضافية من الفارينة المدعمة والرفيعة ومادة السميد، مشيرا إلى أنّه تم منذ بداية شهر أوت الجاري تزويد الجهة بحوالي 3 ألاف قنطار من الفارينة وحوالي 155 طنّا من السميد دون احتساب كميات أخرى من الفارينة المدعمة.

يذكر أن ممثلي السلط الجهوية والمحلية والمصالح الجهوية للتجارة نفّذت بالاشتراك مع المصالح الأمنية حملات دورية، خلال الأسبوع المنقضي، شملت عددا هاما من المخابز سواء في الفترة الصباحية أو المسائية.