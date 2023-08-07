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غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم زيارة لرجال أعمال تونسيين إلى الأردن

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس يومي، 28 أوت و1 سبتمبر 2023، زيارة لبعثة من رجال أعمال تونسيين إلى الأردن.

وتنظم الغرفة هذه البعثة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لمأدبة وغرفة التجارة بعمّان، وفق ما أوردته الغرفة على موقعها.

...

ومن المتوقع تنظيم لقاءات ثنائية، في إطار هذه الزيارة، مع ممثلي المؤسّسات، بمنطقة مأدبة وعمّان، الناشطة في مختلف المجالات من ذلك الصناعات الغذائية والكهربائية والخدمات والصناعات الصيدلية والسياحة وتكنولوجيا الإعلام والإتصال.

وتتضمن الزيارة، أيضا، تنظيم زيارات ميدانية. وسيشارك أفراد البعثة في الندوة الدولية بخصوص الملكية الفكرية، التّي سيتنظمها المؤسّسة الأردنية لتنمية المشاريع في إطار مشروع "الملكية الفكرية وقدرات النمو الذكي والمستديم والمندمج في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، المموّل من قبل الإتحاد الأوروبي.


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