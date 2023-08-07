ميسي يقود انتر ميامي الى ربع نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية

قاد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي الى الدور ربع النهائي لكأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، بعد توفقه في احراز هدفين في مرمى اف سي دالاس، ومساهمته في فوز فريقه بالركلات الترجيحية 5 - 3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 4 - 4 .

وبادر ميسي بافتتاح النتيجية في المباراة، على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس، في الدقيقة 6، قبل ان ينتفض الفريق المحلي ويحرز ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 37 و 45 و 63 عن طريق فاكوندو كوينون

وبيرنارد كامونغو وآلان فيلاسكو، تواليا.

ومع اقتراب المبارة لنهايتها قلص انتر ميامي النتيجية عند الدقيقة 65 عبر اللاعب بنيامين كريماتشي، غير أنّ الفريق قبل هدفا رابعا في مرماه عن طريق روبرت تايلور في الدقيقة 68، ليجد رفاق ميسي انفهسهم متأخرين بهدفين.



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