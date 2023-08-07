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ميسي يقود انتر ميامي الى ربع نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 10:46 قراءة: 1 د, 11 ث
      
قاد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي الى الدور ربع النهائي لكأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، بعد توفقه في احراز هدفين في مرمى اف سي دالاس، ومساهمته في فوز فريقه بالركلات الترجيحية 5 - 3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 4 - 4 .
وبادر ميسي بافتتاح النتيجية في المباراة، على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس، في الدقيقة 6، قبل ان ينتفض الفريق المحلي ويحرز ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 37 و 45 و 63 عن طريق فاكوندو كوينون
وبيرنارد كامونغو وآلان فيلاسكو، تواليا.
ومع اقتراب المبارة لنهايتها قلص انتر ميامي النتيجية عند الدقيقة 65 عبر اللاعب بنيامين كريماتشي، غير أنّ الفريق قبل هدفا رابعا في مرماه عن طريق روبرت تايلور في الدقيقة 68، ليجد رفاق ميسي انفهسهم متأخرين بهدفين.
...

وقبل نهائية المباراة بـ 10 دقائق عاد انتر ميامي لتقليص الفارق بعدما أودع المدافع ماركو فارفان الكرة في مرمى دالاس عن طريق الخطأ، إثر ركلة حرة نفذها ليونيل ميسي، الذي توفق في تعديل النتيجة لفريقه عند الدقيقة 85 من مخالفة مباشرة على بعد 20 مترا استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس الهولندي مارتن بايس فارضا الاحتكام إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها انتر ميامي لصالحه بنتيجة 5 - 3 .




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