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وزير التعليم العالي يؤكد بمناسبة افتتاح الدورة 19 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير على مواصلة دعم المهرجان

Publié le Lundi 07 Août 2023 - 10:17 قراءة: 1 د, 3 ث
      
شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثيرفي افتتاح الدورة 19 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بولاية المنستير تحت شعار" مسرح الريادة"،على ضرورة مواصلة دعم وزارته للمهرجان لأهميته وأثره الكبير في حياة الطالب من محتلف الجوانب المعرفيّة والنفسية والتثقيفية وما ينتج عن ذلك من بناء سليم للمجتمع.

وأكّد منصف بوكثير أنّ المسرح الجامعي يعدّ خزّانا تنهل منه الفرق المسرحيّة الهاوية والمحترفة على حدّ السواء ، مذكرا بحرص الوزارة على تقديم الدّعم المتواصل وإيلاء الأهمية اللّازمة لقطاع الخدمات الجامعيّة بغاية تحسين ظروف الحياة الجامعية باعتبار الطالب محورا لمنظومة التعليم العالي وذلك عبر توفير جميع الإمكانيات المتاحة للإحاطة بكلّ الجوانب المتعلّقة بالحياة الجامعيّة للطّالب وخاصّة منها الأنشطة الثقافية والرّياضية و الصحية و النفسية.

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وأضاف أنّ الوزارة توفر حاليا 17 مركزا ثقافيا ورياضيا جامعيا بالإضافة الى رصد اعتمادات بحوالي 39 مليون دينار لمواصلة مشاريع بناء وتهيئة11 مركزا ثقافيا ورياضيا ومركّبا رياضيا منها ما هو في مرحلة متقدّمة الى جانب سعيها الى مزيد الارتقاء بجودة جميع الخدمات الجامعية المقدّمة إيمانا منها بأنّ الخدمات الجامعية تعتبر ركيزة أساسية ضمن منظومة التعليم العالي والبحث.


يشار الى أن فعاليات الدورة 19 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي الذي يجمع العديد من البلدان العربية وغير العربية، تتواصل إلى غاية يوم 13 أوت الجاري، ويتضمّن البرنامج ورشات مسرحية وندوة فكرية ومناقشة للعروض إضافة إلى تكريم عدد من المسرحيين المتميّزين والمتألقين.


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