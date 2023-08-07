كأس الملك سلمان للأندية العربية.. الشباب يبلغ نصف النهائي على حساب الوحدة

تأهل فريق الشباب السعودي للدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية، بفوزه مساء الاحد على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح /خمس ركلات مقابل أربع/، بعد تعادل الفريقين من دون أهداف في الوقت الرسمي للمباراة في ختام مباريات الدور ربع النهائي.



ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، لحسم المتأهل الرابع لنصف النهائي، ليسجل الشباب خمس ركلات عن طريق إيفر بانيغا، وحسان تمبكتي، وهتان باهبري، وتركي العمار، وماجد كنبة، بينما سجل الوحدة أربع ركلات من خمس ركلات، وأهدر له فارس جمعة ركلة.

وشهدت المباراة إشهار الحكم البطاقة الحمراء لكل من إياغو سانتوس لاعب الشباب في الدقيقة (27)، وعبدالله الكربي لاعب الوحدة في الدقيقة (67).



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بهذه النتيجة يواجه الشباب نظيره الهلال الأربعاء المقبل في مدينة أبها، في حين يلتقي النصر السعودي مع الشرطة العراقي من أجل بلوغ النهائي.

